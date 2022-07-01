نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج البكالوريا الدورة العادية برقم المسار bac 2022 وزارة التربية الوطنية المغربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يبحث عن موعد نتائج البكالوريا 2022 المغرب والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم الجمعة الموافق 1/7/2022، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الوطنية المغربية بالإضافة إلى ظهورها على العديد من المنصات الخاصة بوزارة التعليم بالمغرب وذلك من خلال رقم المسار، وللتعرف على المزيد من المعلومات عن نتائج البكالوريا 2021 المغرب وطريقة الاستعلام عن النتيجة عليك قراءة هذا المقال.

نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب الدورة العادية

أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه وفقًا للجدول الزمني المنشور سابقًا، سوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب الدورة العادية في نفس تاريخ نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب، حيث أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية بالمغرب، بعد موافقة وزير التربية الوطنية المغربية على النتيجة، يمكن الحصول عليها من قبل كل طالب وطالبة من خلال رقم المسار، ومن المنتظر أن يعرف كل الطلاب والطالبات الخطوة التالية في المسار التعليمي والتخصص المناسب له.

تصريحات وزارة التربية الوطنية نتائج الباك بالمغرب ٢٠٢٢

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار بعد الانتهاء تصحيح اوراق الأمتحانات ورصد الدرجات وجميع أعمال الكنترولات، وقد قامت وزارة التربية الوطنية بإجراء جميع عمليات لنشر النتائج للطلاب في جميع مراحل التعليم إلكترونيًا وذلك حتى عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس اتخاذ الإجراءات الالزمة من الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبعد عن الازدحام والتكدس.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب

الآن ننشر لكم طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية برقم المسار من خلال إتباع بعض الخطوات السهلة والحصول على النتيجة بعدما تم الإعلان عنها بشكل رسمي: