نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مواصلات دبي المجاني المتاح للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مواصلات دبي أصبح الوصول لكل وسائل النقل في مدينة دبي، من ضمن الخدمات العامة التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات وكان توفير الخدمة هي تسهيل حركة المرور والتنقل بالعديد من الوسائل بمختلف المركبات مثل التاكسي أو الحافلة الأوتوبيس مع الحفاظ على توفير أكبر طرق ووسائل الراحة في الرحلة أو التنقل لذلك نوضح لكم رقم مواصلات دبي المجاني للجميع.

رقم مواصلات دبي

هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة مقدمة من قبل حكومة دبي تقدم بها الخدمات في مجال النقل بأفضل الطرق والوسائل المختلفة المميزة وذلك عبر توفير رقم مواصلات دبي المجاني للجميع لسهولة حجز رحلة أو التنقل بسهولة سلسة مع القضاء على الحركة المرورية تجنباً الازدحام:

المواصلات في دبي ليست فقط لأصحاب الدخل العالي ولكن لكافة طبقات المجتمع لأنها ليست مرتبطة بالمال الكثير بل كل وسيلة تختلف سعرها وكل رحلة يختلف ثمنها لذلك ليست محدودة لطبقة معينة.

مع مع تزايد السكان في إمارة دبي سواء مواطنين أو مقيمين من دول الجوار، وفرت الهيئة العامة الطرق والمواصلات في دبي وسائل عديدة نتكلم عنها في أسفل المقال.

كما وفرت الهيئة موقع إلكتروني للحجز أيضاً بجانب رقم مواصلات دبي وذلك عبر رابط موقع الهيئة العامة الطرق والمواصلات في دبي.

مواعيد مواصلات الحافلات في دبي

توجد خطوط الداخلية مع خطوط تربط بين محطات المترو. مع خطوط سريعة لزيادة التوفير. هيئة العامة للطرق والمواصلات في دبي تقدم أسطول من الحافلات وعددهم 1,518 مع التوزيع على 119 شبكة داخلية. مع العلم بأن الحافلات تقوم بتغطية 82% من المساحة في دبي. ومن ضمن سبل الراحة لكافة المواطنين والمقيمين أن الحافلات مكيفة. مع تخصيص أماكن للنساء. لتسهيل طرق الدفع توجد وسيلة دفع عبر الفيز لعدم التلامس المباشر. مع توفير سبل الراحة لأصحاب الأمراض والشيوخ والنساء الكبيرات في السن. مع تخصيص شاشات عرض لتوضيح مسار الحافلات ومواعيد الوصول والإقلاع. مع توفير أماكن الدراجات والمركبات في كافة المحطات. مع إمكانية تواجد ماكينات تعبئة بطاقات نوال في كافة المحطات. مواعيد عمل الحافلات في دبي يكون من الساعة 04:00 فجراً، وحتى الساعة 01:00 بعد منتصف الليل طوال الأسبوع. مع العلم أن الحافلات متوقفة لحين إشعار آخر بخلاف بعض الخطوط. ومنها دبي، عجمان، الشارقة، حتى E303 – E306 . وأيضًا E307 – E307A – E400- E411 E16. كما أن مسار (C01) يعمل يومياً على مدار الساعة.

مواعيد مواصلات التاكسي في دبي

تعد وسيلة التاكسي هي أفضل وسيلة في مواصلات دبي لأنها لا تربطك بمكان معين بل أنت الذي تحدده غير مسار الحافلات الذي يكون مربوط بمحطات ثابتة لا تتغير إلا بتغير من قبل الهيئة:

الهيئة العامة للطرق والمواصلات في دبي توفر عدادات اعتماد التعريفة المناسبة للرحلة.

كما أن الهيئة توفير تدريبات للسائقين ليكونوا على أعلى مستوى تدريبي.

مع تخصيص تاكسي للعائلات والسيدات ليصلوا بأمان.

مع تخصيص تاكسي للعائلات والسيدات ليصلوا بأمان. التعريفة من تاكسي إلى الآخر تكون مختلفة حسب الرحلة والمكان المتجه إليه.

تعريفة تاكسي للمركبة ذات ال7 مقاعد مقدرة ب 25 درهم للشخص الواحد.

أما تاكسي السيدات محدد ب 6 درهم من فترة الصباح حتى فترة المساء.

من الساعة 10 مساءً تصبح تكلفة الرحلة 7 درهم.

تعريفة تاكسي أصحاب الهمم مختلفة حسب الوقت والمكان.

تختلف تعريفة المركبات الفاخرة في غير أوقات العمل ومقدرة.

من التوقيت 06:00 صباحاً وحتى التوقيت 10مساءً مقدرة ب 10.40 درهم.

ومن الوقت 10:00 مساءً وحتى الوقت 06:00 مقدرة ب 11.70 درهم.

أما التعريفة في أوقات الذروة من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء مقدرة ب

15.60 درهم من الوقت 08:00 صباحاً وحتى الوقت 10:00 مساءً.

أما يومي السبت والخميس التعريفة مقدرة ب 15.60 درهم إماراتي.

وهذا من الوقت 04:00 عصراً حتى الوقت 12:00 في منتصف الليل.

مواعيد مواصلات المترو في دبي

إن المترو هو وسيلة من وسائل المواصلات في دبي، لأنه وسيلة سهلة ومريحة للتنقل كما أنه يعبر 7 محطات بداية من محطة جبل علي، إلى محطة إكسبو حيث تكون بداية وقت العمل كالتالي:

من يومي السبت إلى الأربعاء الوقت 05:00 فجراً حتى الوقت 12:00 منتصف الليل. لكن يوم الخميس من الوقت 05:00 فجراً حتى الوقت 01:00 بعد منتصف الليل. أما يوم الجمعة من الوقت 10:00 صباحاً إلى الوقت 01:00 بعد منتصف الليل.

رقم مواصلات دبي على الواتساب

قامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإطلاق خدمات “محبوب” المعلوماتية عبر تطبيق “الواتساب” لتوفير أسهل خدمة من ضمن خدمات دبي الذكية وإسعاد الناس لتسهيل الأمور على الجميع للحجز بسهولة عبر الواتساب مع توضيح الرقم وهو كالأتي +971588009090.