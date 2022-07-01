“نتائج الباك”.. موقع نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية متاحة اليوم bac.men.gov.ma من وزارة التربية الوطنية

موقع نتائج البكالوريا 2022 المغرب ، بعد إنتهاء الطلبة من أداء الإمتحانات أصبح البحث جاري بشكل كبير حول موعد صدور نتائج الباك من وزارة التربية الوطنية، وقد حددت الوزارة الموعد الرسمي الذي تقوم به بعملية إظهار نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية والذي يوافق اليوم الجمعة 1 من شهر يوليو الجاري ووضعت الوزارة كذلك أكثر من موقع إلكتروني يمكن للطلاب الدخول إليهم لإجراء عملية الاطلاع على النتائج عبر رابط bac.men.gov.ma أو التوجه إلى موقع taamlim.ma وهي تعمل بالكامل فور صدور النتائج ورفعها على المواقع الالكترونية الموضحة، والتي سنرفقها لكم في السطور التالية.

موقع نتائج البكالوريا 2022 المغرب

ذكرت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن الحصول على نتائج البكالوريا 2022 المغرب بعد الدخول إلى bac.men.gov.ma والذي يجب على الطالب أن يتوافر على رقم المسار حتى يستطيع إستخراجها، وبالنسبة إلى بالموقع الالكتروني الاخر والمرافق رابطه كذلك taamlim.ma فيكفي فقط أن يمتلك الطالبة أو الطالبة بريد إلكتروني ورقم سري فقط حتى يستطيعوا الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية، يذكر بأنه فور صدورها سوف يتم إرسالها عبر البريد لكن يستخدم الطريقة الثانية.

نتائج الباك bac.men.gov.ma

يقوم الطالب في بداية الأمر بالدخول إلى نتائج الباك عبر اللينك المرفق.

عبر اللينك المرفق. يكتب الطالب رقم المسار الذي أدى به إمتحانات البكالوريا الدورة العادية بالمغرب.

يضغط على زر البحث حتى تظهر النتيجة في ثواني.

نتائج البكالوريا الدورة العادية بالمغرب

يقوم الطالب بالولوج إلى رابط البريد الالكتروني حتى يقوم بتفعيله

حتى يقوم بتفعيله يتم كتابة كلمة السر الجديدة.

الخطوة الأخيرة والتي يفعل بها البريد.

وسوف يظهر خيارين هما اللاب والأباء يختار من بينهم.

تاريخ صدور نتائج البكالوريا في المغرب

وبمجرد ظهور النتيجة وكتابة البيانات الخاصة بكم سوف تحمل إسم الشخص، الشعبة التي درسها خلال العام الدراسي، المعدل الذي حصل عليه بالإضافة إلى الميزة يذكر بأن نتائج الاحرار سوف تصدر في نهاية شهر يوليو الجاري وبالتحديد في 22 من يوليو، وسوف يتبع الكلاب نفس الخطوات السابقة والتي أوضحناها، سوف باستخدام رقم المسار أو البريد الالكتروني، لكن الاختلاف فقط في موقع إنشاء البريد والتي سوف نتطرق لها فيما بعد، وحسب المعلومات المتداولة فإن نتائج الدورة العادية تصدر اليوم.