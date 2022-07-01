الجزائر: زيادة الإنتاج النفطى بمقدار 16 ألف برميل يوميا أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذى أدلى به وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزارى ال٣٠ لدول مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك+" اليوم.
وأضاف أن هذه الزيادة ستسمح للجزائر بالوصول إلى مستوى إنتاج إجمالى يبلغ مليونا و٥٥ ألف برميل فى شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتى تطبيقا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، المتخذ خلال اجتماعها الوزارى الـ 30، والقاضى برفع الإنتاج الإجمالى لدول المنظمة إلى ٦٤٨ ألف برميل يوميا فى شهر اغسطس المقبل.
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