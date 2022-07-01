مسؤول أوكرانى: لا بديل عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وكتب دانيلوف فى تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس، أن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو أحد بنود الدستور، وليس لدينا خيار آخر".
وكان وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا قد صرح فى حديث للإذاعة الفرنسية بأن أوكرانيا لم تتراجع عن عزمها الانضمام إلى الناتو.
بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكرانى فى أبريل الماضى إن البرلمان لن يغير المادة فى الدستور الخاصة بالنهج الرامى للانضمام إلى الناتو، حتى فى حال حصول البلاد على ضمانات أمنية من قبل دول أجنبية.
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