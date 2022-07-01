بريطانيا تتعهد بتقديم مليار جنيه إسترلينى كدعم عسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بتقديم مليار جنيه إسترلينى أخرى كدعم عسكرى لأوكرانيا، مع إرسال المملكة المتحدة المزيد من أنظمة الدفاع الجوى والطائرات بدون طيار.





كما وضع جونسون 1000 جندى بريطانى فى حالة تأهب حتى يمكن نشرهم بسرعة، وفق مانشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية. ويأتى الالتزام وسط توترات متزايدة بشأن الإنفاق الدفاعى، حيث قال رئيس الوزراء إنه بلغ 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث أحدثت موجة التمويل البريطانية لأوكرانيا، لرفع إجمالى الدعم العسكرى والاقتصادى إلى 3.8 مليار جنيه إسترلينى هذا العام.

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