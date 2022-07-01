زيلينسكى: انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى لا يضمن أمن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى بيان له يوم الخميس، إن "جزيرة زميينى نقطة استراتيجية، وهذا يغير الوضع الاستراتيجى فى البحر الأسود بشكل كبير".
وأضاف: "لكن ذلك لا يضمن الأمن"، ولم يستبعد عودة القوات الروسية إلى الجزيرة، لكنه أعرب عن نجاحات أخرى للقوات الأوكرانية.
واعترف زيلينسكى بأن "الوضع فى دونباس لا يزال صعبا للغاية".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الخميس 30 يونيو عن انسحاب القوات الروسية من جزيرة زميينى التى سيطرت عليها منذ 24 فبراير، أول أيام العملية العسكرية فى أوكرانيا.
وقالت روسيا إن الانسحاب من زميينى "بادرة حسن نية" لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا.
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