نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” لينك منصة حجز دور جواز سفر سوريا 2022|| التسجيل مباشر على جواز السفر موقع الهجرة و الجوازات وزارة الداخلية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة syria منصة حجز دور جواز سفر سوريا 2022 www syria-visa sy التسجيل على جواز السفر موقع الهجرة و الجوازات وزارة الداخلية السورية حيث أنه يتم البحث من قبل الكثير من المواطنين داخل الدولة من سوريا، وخلال عملية البحث وجدنا أن وزارة الداخلية السورية أشارت إلى إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها الحصول على جواز السفر والتي تعمل على توفير الوقت للمواطنين في ظل الفترة الصعبة الحالية وذلك بسبب ازمة انتشار الفيروس الجديد ومن خلال مقالنا سنتعرف على syria منصة حجز دور جواز سفر سوريا 2022 www syria-visa sy التسجيل على جواز السفر موقع الهجرة والجوازات وزارة الداخلية السورية.

حجز دور جواز سفر سوريا 2022 Syria-visa.sy

يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل سوريا وذلك لرغبتهم في السفر للخارج فقد قامت وزارة الداخلية السورية بتسهيل عملية الحصول على جواز السفر وجعله على الإنترنت عبر الإنترنت وأنه يتم من خلاله الحفاظ على المواطنين ومن المخطط أن أغلق باب التسجيل للحصول على جوازات السفر.

خطوات حصول المواطنين على جوازات السفر

لابد من جميع المواطنين في سوريا الانتقال إلى الرابط الرسمي لحجز جوازات السفر في سوريا .

. يتوجب على المواطن التوجه إلى الخدمات المتوفرة على الموقع الرسمي وحجز دور له.

ثم يتم تحديد واختيار الموعد المحدد للحجز للمواطن.

يضغط على كلمة السعادة فيتم الاستيلاء.

منصة حجز دور جواز السفر سوريا 2022

يريد عدد كبير من المواطنين في سوريا التسجيل على هذه المنصة والعمل على الحصول على جواز سفر يمكنهم ذلك. السفر إلى الخارج من أجل الحصول على فرصة عمل جديدة حيث أعلنت بعض من مصادرنا الرسمية إلى أن باب التسجيل للحصول على جواز السفر مفتوح، سواء للمواطنين داخل سوريا أو خارجها.

ما هي أهم مستندات التقدم على منصة حجز جواز سفر سوريا 2022 syria-visa.sy/passport

نشرت وزارة الداخلية في سوريا مجموعة من الوثائق التي يجب على المواطنين الحصول عليها والتي من بينها.

تقديم وثيقة العمل.

لابد من أن يتم الموافقة على الوظيفة.

يتم تقديم مستند بموافقة الولي.

تقديم الهوية.

سداد جميع الرسوم

رابط منصة حجز دور جواز سفر سوريا

أعلنت بعض من المصادر أنه قد وصل عدد المتقدمين للحصول على جوازات سفر سورية 3 ملايين ، ولا تزال بوابة التسجيل مفتوحة لجميع المواطنين. كما نشرت وزارة الداخلية السورية الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها والتي من بينها.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمكتب وزارة الداخلية والجوازات والهجرة.

يتم اختيار ايقونة التسجيل من خلال المنصة.

اضغط على الخدمات الالكترونية المتاحة.

حدد الخدمة التي تريد تلقيها.

أدخل جميع البيانات اللازمة بشكل صحيح وقم بتأكيدها.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

حدد التاريخ والوقت المناسبين.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري 2022