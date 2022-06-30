نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتائج كونكور 2022 موريباك mauribac جميع الولايات رابط لوائح المترشحين نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التهذيب الوطني، نتائج كونكور 2022 عبر موريباك. كما أعلنت الوزارة لوائح المترشحين لدخول السنة الأولى الإعدادية بجميع ولايات موريتانيا ، كما كشفت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح عن أسماء الطلاب أوائل كونكور 2022 ، ومن خلال ما نسعى لتقديمه لكم، سنوافيكم أدناه بالرابط الخاص بـ موقع موريباك للإطلاع على نتائج كونكور 2022 جميع الولايات الموريتانية.



نتائج كونكور 2022

نتائج كونكور 2022 موريباك في موريتانيا ، كانت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي قد أعلنت منذ فترة قليلة انتهاء جميع الطلبة والطالبات من امتحان مسابقة الترشح لدخول السنة الأولى الإعدادية، مُشيرة أن عملية الامتحانات قد سارت على قدم وساق وفقاً لجميع التدابير والخطة الزمنية الموضوعة.

وأكدت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا، أنه سيتم إعلان نتائج كونكور 2022 ، ورفع النتيجة كاملة عبر موقع موريباك عبر الإنترنت ، موقع موريباك هو تابع لوزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي الموريتانية ، ويزداد البحث خلال الوقت الحالي من قبل الطلبة والطالبات والأولياء عن رابط موقع موريباك للإطلاع على نتائج كونكور ٢٠٢٢ ، ومعرفة أرقام ولوائح المترشحين لدخول السنة الأولى الإعدادية 2022-2023.

نتائج كونكور موريباك 2022

والآن نتعرف معكم على كيفية الحصول على نتائج كونكور 2022 عن طريق الدخول على موقع موريباك ، والذي يستطيع الجميع من خلاله معرفة أسماء الطلاب المترشحين لدخول السنة الأولى إعدادي. نتائج كونكور موريتانيا 2022.

أسماء أوائل نتائج كونكور 2022 على مستوى موريتانيا

194 محمد يحي إبراهيم الشيخ سيديا – نواكشوط 2 الغربية

193 حمزة سيد محمد – نواكشوط 1 الشمالية

192 الحسين محمد عبد الله حوبد – كوركل

192 فاطمة ميجودة – أنواكشوط 2 الغربية

191.5 أحمد المأمون اليدالي – داخلت انواذيبو

191.5 أسماء محمد عبد الفتاح – داخلت انواذيبو

191 المصطفى محمد سيدي الزين – انشيري

190.5 لمرابط سيدي محمود المصطفى السالك عبد الرحمن – انواكشوط 1الشمالية

190 الطالب اعمر أدوم عبود – أنواكشوط 1 الشمالية

190 محمد محمود محمد كابر عبد السلام – أنواكشوط 2 الغربية

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله على طريقة الحصول على نتائج كونكور 2022 موقع موريباك التابع لوزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي ، وقمنا بتوضيح تفاصيل الإطلاع على نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022 بجميع الولايات، وسنتابع معكم المزيد بخصوص ما هو جديد من خلال تقارير متتالية.