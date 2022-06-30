نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “زيادة جديدة” أسعار البنزين الجديدة في الأردن شهر يوليو 2022 أرتفاع في البنزين والديزل والكاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحكومة الأردنية ماضية في رفع أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، في ظل أرتفاع أسعار الوقود العالمية أسعار البنزين الجديدة في الأردن، من أهم موضوعات البحث اليوم بعد أن أقرت لجنة تحديد أسعار المواد البترولية، التي تعقد بصورة دورية كل شهر، لتحديد أسعار الشهر التالي برئاسة المهندسة أماني عزام رئيس اللجنة، وجاءت الزيادة بعد توجيه الحكومة للجنة لتحديد الأسعار وفق الأسعار العالمية، وجهة اللجنة لرفع الأسعار خلال الشهر القادم، وهذه الزيادة الثانية بعد أسعار الشهر يونيه التي شهدت أرتفاع أيضاً، وفيما يلي الأسعار الجديدة والتي ستطبق من غداً.

يأتي هذا التوجيه الحكومي بزيادة أسعار الوقود بعد أن وصل سعر خام برنت فوق 123 دولار للبرميل، وهذا يعد أعلى من الشهر الماضي الذي كان يقارب من 113 دولار بذياده 10%، مما يجعل من ألذياده أمر منطقي، وأشارت الحكومة أن الأسعار الحالية بعد الزيادة مدعومة أيضاً من الحكومة، وأن الحكومة ماضية في سياسة رفع الأسعار تدريجياً وفيما يلي أسعار شهر يوليو القادمة.

#أسعار_البيع_المحلية_للمحروقات بأنواعها إعتباراً من تاريخ (2022/7/1)https://t.co/4xTVmSCfym pic.twitter.com/Oto09Z72pp — وزارة الطاقة والثروة المعدنية (@MEMRJO) #أسعار_البيع_المحلية_للمحروقات بأنواعها إعتباراً من تاريخ (2022/7/1)https://t.co/4xTVmSCfym pic.twitter.com/Oto09Z72pp — وزارة الطاقة والثروة المعدنية (@MEMRJO) June 30, 2022

أسعار البنزين الجديدة في الأردن يوليو 2022

شملت ألذياده جميع المشتقات بنزين 90 وبنزين 95 وكذالك الديزل والكاز، ارتفعت أسعار البنزين أوكتين 95 بمقدار 60 فلس للتر الواحد، بينما جاءت ألذياده في أسعار بنزين 90 والكاز والديزل بمقدار 35 فلس، وفيما يلي الأسعار الجديدة والتي ستطبق مطلع يوليو القادم حتى يوم 31 من نفس الشهر، وهو موعد اجتماع اللجنة الدوري أخر كل شهر.

أسعار البنزين شهر يوليو 2022

بنزين أوكتين 95 السعر قبل ألذياده 1180 فلس السعر بعد ألذياده 1240 بنزين أوكتين 90 ألسعر قبل الزيادة 920 فلس السعر الجديد 955 فلس الديزل والكاز السعر شهر يونيو685 فلس للتر ألسعر الجديد 720 فلس

التوقعات للأسعار في الفترة القادمة

في ظل الوضع المطرب في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فأن الأسعار متوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة، وتعمل الدول الكبرى على تأمين احتياجاتها من النفط والغاز بأي سعر، نظراً لأن تلك الدول كانت تعتمد على الغاز الروسي بصورة كبيرة.

أسعار أسطوانة الغاز في شهر يوليو 2022

قررت لجنة تحديد الأسعار للوقود تثبيت أسعار أسطوانة الغاز لما هي عليه الآن، خلال شهر يونيو نظراً لأن أسطوانة الغاز تمس حياة المواطن البسيط، لذا قررت الحكومة تثبيت السعر عن 7 دنانير للأسطوانة.