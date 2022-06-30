نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة 1443 بالسعودية في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مستحقات شهر ذي الحجة 1443 اليوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة 1443هـ الموافق 30 يونيو 2022م لكافة المستحقين المستوفي الشروط بالمملكة العربية السعودية، ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية عن آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور هو يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.
رابط الاستعلام عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة 1443 السعودية
في نفس السياق السابق ذكره للاستعلام عن صرف معاش الضمان 2022 دفعة شهر ذي الحجة يتم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الولوج عبر بوابة معاش الضمان الاجتماعي المطور الإلكترونية.
- يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب الاستعلام عن الضمان.
- في النهاية ستظهر أمامك على الشاشة كافة البيانات المتعلقة بمستحقات دعم الضمان المطور.
أبرز شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 2022
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معاش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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