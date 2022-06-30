نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط مباشر الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في بغداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق وزارة التربية والتعليم يبحث عدد كبير للقيام بالاستعلام عن الموعد الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط، حيث أنه يتم الشعور بالقلق والخوف من قبل الكثير من الطلاب بعد اجتياز امتحاناتهم، وقد تم التصريح ان عمليات التصحيح والمراجعة تسير في مرحلة متقدمة والذي يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من اعمال التصحيح ومن خلال مقالنا سنتعرف على epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق وزارة التربية والتعليم.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

قد انتهي الطلاب من امتحاناتهم النهائية في كل المواد في القسم الأدبي والعلمي يوم 20 من حزيران، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات انتهت في مصداقية وبدون أي شكاوي وقد وجد حماية أمنية شديدة منعا لأي تشويش على مراحل سير الامتحانات كما انه لم تعلن الوزارة عن الموعد المحدد للنتائج ، و في تصريح لوزارة التربية والتعليم أكدت فيه أن أعمال الصحيح قد وصلت الى مرحلتها النهائية، وسيتم بعدها مراجعة الأوراق والذي يتم اعتمادها من الوزير وأكدت على أن نسب النجاح لهذه السنة مبشرة مقارنة بالسنة الماضية

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة العربية والتعليم عن توفيرها رابطا والذي يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج كما انها سيتم اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم، ويمكنكم تحميل درجاتكم مباشرة على الموقع بصيغة PDF ومن ضمن خطوات الاستعلام وهي.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. ثم يتم الدخول الى القسم الخاص بالنتائج.

الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط.

كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على زر تحميل لتنزيل ملف نتيجتك.

نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

حيث أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال أن يقوم الطلاب بالدخول علي الموقع المخصص للنتيجة والاستعلام عنها عقب ظهورها، حيث نجد أن أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة قائمة حتى الان وقد أكدت الوزارة أنه بناء على نسب النجاح التي جاءت هذا العام فنجد أن نسب النجاح قد جاءت على نحو مرتفع، حيث يمكن للطالب الدخول على الإنترنت والحصول على النتيجة من خلال الرابط الخاص بها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 برقم الامتحان

حتى يتم استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، هناك عدد من الخطوات التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات الأتية.