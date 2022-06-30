البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة الشروط ورابط التقديم، أعلنت خدمة البريد السعودي سوبيل أنها ستوفر شواغر فنية وإدارية، بشرط أن يكون المتقدم لهذه الوظائف حاصلاً على درجة البكالوريوس، وفق بعض الشروط التي حددتها الوكالة في الإعلان العام، والمقاعد الشاغرة هي: مدير الأداء، مدير إدارة التغيير، محلل الأعمال الأول، مدير الحسابات العامة) ومع ذلك، بعد توقيع البريد الإلكتروني على مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا، سيتم تقديم جميع طلبات التوظيف إلكترونيًا في إجراء بسيط رقمنة نقل الأمتعة من وإلى المطار.

طريقة التقديم على وظائف البريد السعودي

تعلن شركة البريد السعودي سبيل عن المقاعد الشاغرة حسب التخصص (مدير الأداء، مدير إدارة التغيير، أخصائي ذكاء الأعمال الأول، مديري الحسابات العامة الفنية والإدارية الشاغرة) فقط إذا كان المرشح الشاغر أعزب.

التطبيق الذي نشره يمنح أي شخص يرغب في التقدم لوظيفة ليس فقط الاطلاع على جميع ظروف العمل، ولكن أيضًا للوصول إلى موقع التوظيف في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل وظائف البريد السعودي

مدير الأداء

يقود تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لجميع أقسام SPL، ويحدد القدرات والمهارات المطلوبة، ويطور هياكل مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارات ذات الصلة وفقًا لمؤشرات أداء المنظمة، ويطور إطارًا لإدارة أداء SPL.

نظام يقيس أداء كل موظف بشكل فعال ويتتبع تحديثات الأداء مع الإدارات ذات الصلة.

مطابقة الكفاءات والكفاءات وفقًا للمبادئ والمعايير المعمول بها، وقيادة تنفيذ تقييمات الأداء والالتزام بجميع مبادئ الإدارات.

المؤهلات والخبرة ودرجة البكالوريوس والخبرة ذات الصلة لتوفير البيانات لتطوير أداء المنظمة وإدارة نتائج إدارة الأداء وتحديد نقاط القوة وضمان الممارسات الجيدة.

أخصائي ذكاء الأعمال الأول

البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة الشروط ورابط التقديم، تطوير وتنظيم أنظمة وبرامج ذكاء الأعمال وفقًا لقاعدة بيانات، لتحقيق نتائج وتوقعات أفضل للأعمال، قم بتنفيذ استراتيجيات الأعمال القائمة على التكنولوجيا والتي تتماشى مع أهداف مؤسستك.

وقم بتطوير وتوثيق تطبيقات ذكاء الأعمال، وتنفيذ عملية جمع المشروع.

تطوير نماذج وأنظمة ذكاء الأعمال، والتحقق من متطلبات إعداد التقارير، ومراقبة مجموعات أدوات ذكاء الأعمال لدعم العمليات الإستراتيجية الهامة.

عند استخدامها في فرق، لأداء ذكاء الأعمال، وتحديد الأداء، وتحديد فرص التحسين، والتعرف على عملية إعداد التقارير، وتشجيع الخبرة في مجموعة من الإجراءات والمؤهلات والبكالوريوس والتخصصات ذات الصلة أفضل الممارسات.

مدير إدارة التغيير

تنفيذ استراتيجيات إدارة التغيير لضمان تنفيذ مشاريع SPL، وتقييم طبيعة أصحاب المصلحة وتطوير التدخلات المستهدفة.

التنسيق مع الفرق الاستراتيجية، وتحديد متطلبات إدارة التغيير، وتقييم الاستعداد للتغيير التنظيمي، والتنفيذ، والتنسيق مع تحليل التغيير.

وظائف التخطيط لإدارة التغيير والتخطيط الشامل، التواصل والتدريب، وإنشاء لجنة التقارير، وتخطيط إدارة التغيير.

ودعم تطوير السياسات، وتنسيق استراتيجية التغيير التنظيمي، وتعيين وكيل التغيير، وإدارة المشروع المتسقة.

المؤهلات والخبرة: دبلوم درجة البكالوريوس، متوسط ​​ترتيب الأقدمية.

مدير الحساب الحكومي

قم بتوسيع محفظة عملائك الحالية، وفهم احتياجاتك، والوصول إلى العملاء المحتملين، وبناء علاقات قوية، وتحديد فرص السوق المحتملة.

كذلك تحقيق أهداف المبيعات، ومتطلبات العملاء. مع درجة البكالوريوس وخبرة العمل في المجالات ذات الصلة لحلها.

أيضا بناء شراكات قوية داخل الشركة، ومؤهلات، وخبرة، بل وتحقيق المزيد من المال.

يوقع البريد السعودي مذكرة تعاون لرقمنة حركة الأمتعة من وإلى المطار.

توقيع مذكرة تفاهم بين البريد السعودي وشركة تقنية