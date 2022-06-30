استعلم عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 فى كل المحافظات على موقع https://fany.emis.gov.eg/

استعلم عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 فى كل المحافظات فى مصر على الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى لكل الاقسام ( الزراعى ، الصناعى ، التجارى ، الفنى والفندقى ) يبحث كل الطلاب واولياء الامور عن نتائج الصف الدبلومات الفنية بعد ان تم الانتهاء من اداء اختبارات الدبلومات الفنية فى مصر فى كل المحافظات فى الفترة الماضية ينتظر حاليا الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية فى مصر لعام 2022 عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى ويتابع الطلاب واولياء الامور عن كثب ويبحثون عن موعد ظهور النتائج عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى ونرصد لكم الان طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لكل الاقسام ولكل المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى

طرق الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

يبحث كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول الحصول على نتائج الدبلومات الفنية فى مصر فى كل المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى وعن موعد اعلان النتائج عبر الانترنت لكل الاقسام وتمثل نتائج الدبلومات الفنية اهمية كبيرة لدى كل الطلاب وطالبات تلك المرحلة فى مصر نظرا لالتحاق الطلاب الناجحين فيها بكافة الجامعات المصرية وننشر لكم الان طرق الحصول والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى

ثم يبدأ الطالب باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

بعد ذلك يقوم الطالب بادخال الاسم الرباعى ورقم الجلوس الخاص به فى الايقونة المخصصة لهذا الامر

بعد ذلك يقوم الطالب باختيار القسم التابع له (الصناعى والتجارى والفندقى والزراعى )

ثم يضغط فورا على ايقونة عرض النتيجة ويتم الحصول عليها ويمكن ان طباعة النتيجة لتكون مستند رسمى للطالب يثبت نتيجته

الحصول على نتائج الدبلومات الفنية

سيتم الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية فى الفترة القليلة القادمة عبر الموقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى حيث تم الاعلان على ان نتائج الدبلومات الفنية سيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل كما صرح مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم فى مصر وينتظر حاليا كل الطلاب ظهور النتيجة .