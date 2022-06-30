موريباك نتائج كونكور 2022.. نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية

نتائج كونكور موريتانيا 2022، يبحث الآلاف من الطلاب عن نتيجة مسابقة القبول الخاصة بسنة أولى إعدادي، حيث انتهت الامتحانات يوم 6 يونيو وبدأت عملية التصحيح لرصد النتيجة بدقة عالية، وفي هذا السياق تجد أن وزارة التربية الوطنية في موريتانيا أعلنت عن ظهور نتائج المسابقة يوم الخميس الموافق ليوم 30، مؤكدة أنها ما قامت بتوفير موقع موريباك لوائج كونكور لظهور النتيجة عليه، ويسهل هذا الموقع على الطلاب، لذلك يزداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الدخول على موقع web maurepas، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم التفاصيل الكاملة لمعرفة كل ما يخص نتائج كونكور موريتانيا 2022 وموريباك نتائج كونكور 2022.

نتائج كونكور موريتانيا ٢٠٢٢

يوجد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على mauribac concours نتائج كونكور موريتانيا ٢٠٢٢، وتتمثل الخطوات في الآتي تابعونا:

تسجيل الدخول إلى موقع موريباك التابع لوزارة التربية الوطنية بدولة موريتانيا.

ستظهر لك خانة تطلب منك كتابة كلمة المرور الخاصة بالطلاب، قم بإدخاله بطريقة صحيحة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة التي تضم ولاية الطالب وتحديد المقاطعة.

قم باختيار اسم المدرسة التي يتبع لها الطالب.

أدخل رقم المقعد الطالب.

قم بالضغط على ظهور النتيجة.

سوف تظهر نتيجة كافة المواد الدراسية التي يبحث عنها الطالب بكل سهولة ويسر.

موريباك نتائج كونكور 2022

يوجد طريقة أخرى من الممكن اتباعها للحصول على mauribac concours موريباك نتائج كونكور 2022 هذا العام، وتتمثل الخطوات في الآتي:

قم بالدخول على موقع موريباك ثم عليك اتباع التالي.

يجب إدخال الرقم السري بطريقة صحيحة.

إدراج كلمة المرور التي تخص كل طالب.

يتم بعد ذلك كتابة رقم المقعد الذي يخص كل طالب أو طالبة.

قم بالضغط على ظهور النتيجة.

وبذلك نكون قدمنا لكم نتائج كونكور موريتانيا، وموريباك نتائج كونكور 2022التي يبحث عنها الكثير من الطلاب، ومن المتعارف عليه أن وزير التعليم أكد أن نتيجة الكونكورد هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، وممكن ساعد على تهدئة الطلاب والطالبات، مؤكداً أن عملية التصحيح كانت دقيقة كي يحصل كل طالب على حقه كاملاً.