mauribac.com موقع موريباك نتائج كونكور 2022 رابط استعلام نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية وزارة التهذيب الوطني ووالإصلاح التعليمي.

موقع موريباك نتائج كونكو 2022 كشفت وزارة التربية الوطنية في موريتانيا رسميا خلال الساعات الماضية عن طرح نتائج مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي للوائح كونكور عبر موقع موريباك 2022، وهي النتائج التي انتظرها عددٍ كبير من الطلاب يقدر بالآلاف في جميع أنحاء الدولة بشكل عام وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على النتائج، وقد جاء ذلك الإعلان رسميا بعد طول انتظار وترقب من قبل الطلاب وأولياء أمورهم حيث تأخر إصدار النتائج على الموقع الرسمي لوزارة الانضباط الوطني والإصلاح التربوي، نتائج المسابقات في موريتانيا 2022 عبر موقع الوزارة تم تحميلة ، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل الاستعلام عن موريباك نتائج كونكور 2022 استعلام نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية.

موقع موريباك نتائج كونكور 2022

نتائج كونكور 2022 www.mauribac.com، فقد أتاحت وزارة الانضباط الوطني وإصلاح التعليم عدد من المنصات الإلكترونية الهامة بعد تحديث نظام التعليم، وهي المنصات التي تتيح بسهولة التعرف على كافة نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية والتي تكون في مختلف الولايات الموريتانية بشكل عام، موريباك نتائج كونكور 2022 في موريتانيا ، قد أعلنت رسميا عن تفعيل نتائج منصة Morepac Concor 2022 موريباك كونكور، وذلك لكي يتم سهولة الاستفسار عن نتائج كونكور 2022 موريتانيا، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية الموريتانية أنه بالتزامن مع الإعلان عن النتيجة الرسمية، يمكن في هذا التوقيت لجميع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى الرابط للاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022 ، ومنصة Morepac.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2022

نتائج كونكور في موريتانيا 2022 وقد سهلت وزارة التربية والتعليم إمكانية استخراج كافة النتائج التي تتعلق بدخول السنة الأولى الإعدادية في جميع أنحاء موريتانيا بسبب عام، حيث يتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية من الضروري أن يتم الوصول إلى رابط موقع موريباك Mauribac https://www.mauribac.com/ عبر الإنترنت

كما يمكن الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي.

ومن ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.

يتم اختيار الاستعلام عن النتيجة.

بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب

ومن ثم كتابة كلمة المرور للطالب

ثم يتم إدخال رقم مقعد الطالب

انقر على نتائج عرض النتائج لتظهر مباشرة.

نتائج مسابقة دخول سنة أولى إعدادية متوفرة الآن على موريباك www.mauribac.com.

طريقة البحث عن النتائج: 1-اختيار الولاية 2-اختيار المقاطعة 3-اختيار مركز الإمتحان 4-إدخال رقم الطالب للبحث داخل المركز Les résultats du concours d’entrée en première année du collège sont désormais disponibles sur