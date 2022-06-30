الخارجية الروسية تتعهد بالرد على قرار بلغاريا طرد 70 دبلوماسيا

جدة - نرمين السيد - وتعهدت الخارجية الروسية فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم، بالرد بالشكل المناسب.

بدورها أشارت السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، إلى إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلغاريا على خلفية طرد الدبلوماسيين الروس، وأن "موسكو ستتخذ قرارها تجاه ذلك".