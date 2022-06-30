روسيا تعلن وقف تصدير الأحماض الأمينية المستخدمة فى الزراعة حتى نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الزراعة الروسية أن "القيود على صادرات الأحماض الأمينية العلفية والأرز ستكون سارية فى روسيا من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. ووقعت الحكومة المراسيم ذات الصلة التى أعدتها وزارة الزراعة الروسية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس). وأبلغت الوزارة أن "القرارات تهدف إلى توفير الأمن الغذائى الوطنى والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية لهذه المنتجات ودعم قطاعات تربية الحيوانات وتصنيعها".

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