الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم دعما للمشاريع الفلسطينية بـ395 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية وقطاع غزة ألر جروبس، اليوم الخميس، تقديم دعم للمشاريع الفلسطينية هذا العام بقيمة 125 مليون دولار والعام المقبل، بقيمة 270 مليون دولار.





وأوضحت جروبس، لدى اجتماعها مع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية فى مكتبه برام الله، أن الأموال ستخصص لدعم مشاريع المياه والصرف الصحى، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهنى والتقنى، ودعم القطاع الخاص، ومستشفيات القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدنى. وبحث اشتية مع جروبس تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية دعم المناطق الصناعية، ومشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى، مثمنا الدعم الذى تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية لأبناء الشعب الفلسطينى.

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