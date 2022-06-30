الجزائر: تبون يقبل دعوة الرئيس السيسى لحضور قمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون "قبل الدعوة الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسى" لحضور قمة قادة العالم فى المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ، والتى ستنعقد يومى 7 و8 نوفمبر القادم بشرم الشيخ.





وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية الصادر اليوم الخميس، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس تبون، اليوم، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى قام بزيارة رسمية إلى الجزائر استمرت على مدار يومين لإطلاق فعاليات اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة.

وأضافت الرئاسة أن اللقاء شهد تناول التعاون القائم بين البلدين، وسبل توسيع حجم المبادلات التجارية والاستثمار وزيادة التنسيق، فى مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله فى الارتقاء بها إلى مستويات عليا، تشرف التاريخ المشترك للنضال العربى، وتناسب رغبة قيادتى البلدين وتطلعاتهما، فى ظل تحديات دولية جديدة، تقتضى لم الشمل ببعديه الإقليمى والعربى، تحسبا لما يعول عليه، من مخرجات القمة العربية، التى تحتضنها الجزائر، مطلع شهر نوفمبر القادم.