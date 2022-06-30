الكرملين : موسكو وواشنطن لا تعتزمان استئناف المحادثات

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء أى اتصالات لضمان الاستقرار الاستراتيجى بين روسيا والولايات المتحدة، "لا للأسف، لا توجد خطط ملموسة فيما يتعلق بهذا الشأن حتى الآن".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث القول إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن، لم يجريا أى اتصالات مباشرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس بوتين أكد فى خطابه أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى فى نسخته العاشرة فى وقت سابق اليوم استعداد بلاده للدخول فى محادثات حول الاستقرار الاستراتيجى والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكان الرئيس الروسى قد أعلن فى 24 فبراير الماضى شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.