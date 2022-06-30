وزير الدفاع الإيطالى: قمة الناتو تعزز الالتزام بالجناح الجنوبى للحلف

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى، أن قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى مدريد التى انتهت اليوم الخميس، تعزز الالتزام بالجناح الجنوبى للحلف فى مواجهة التهديدات، والعمل من أجل الأمن والاستقرار ودعم التنمية، واصفا إياها بـ"القمة التاريخية".





وكتب جويرينى، الذى ترأس وفد إيطاليا فى القمة، فى تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعى: "اليوم هو الأخير لقمة الناتو التاريخية، والتى تؤكد مجددا القوة والتماسك بين الحلفاء وتعزز الالتزام بالجناح الجنوبى للحلف: مواجهة التهديدات، والعمل من أجل الأمن والاستقرار ودعم التنمية، من أجل حلف ناتو حقا 360 درجة"، حسبما أفادت وكالة (آكى) الإيطالية للأنباء.

وكان الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرج قد أعلن صباح الخميس أن (الناتو) سيستعرض فى اليوم الأخير للقمة تحديات الجوار الجنوبى ومكافحة الإرهاب، وقال إن مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصحراء تواجه تحديات سياسية واقتصادية وديموجرافية وأمنية مترابطة، تفاقمت بسبب تأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائى الناجم عن الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وشدد ستولتنبرج على أنه "من مصلحتنا مواصلة العمل مع شركائنا المقربين فى الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة معا".