رئيس النواب الإيطالى: تلاحمنا مع أمريكا وأوروبا بشأن أوكرانيا أمر أساسى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الإيطالى روبرتو فيكو، أن بلاده والولايات المتحدة، عبرت إلى جانب الاتحاد الأوروبى، عن موقف متماسك ومتآزر، تم تأكيده كذلك فى إطار حلف شمال الأطلسى (الناتو)، بشأن الهجوم الروسى على أوكرانيا.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، أن ذلك جاء فى معرض إشارته إلى التقارب الذى سجل خلال الاجتماع فى مقر مجلس النواب بروما، قصر (مونتيتشيتوريو)، ورئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى. وقال "فيكو" إن اللقاء تناول الهجوم الروسى على أوكرانيا، حيث أعربت إيطاليا والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبى عن موقف متماسك، كما أعيد تأكيد هذا التوافق فى إطار حلف شمال الأطلسى (ناتو)، وهو "عامل أساسى تماما"، مشيرا إلى أن "هدفنا هو تحقيق السلام بأسرع وقت ممكن، مع احترام حقوق المؤسسات والشعب الأوكرانى دائما". من جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، أن الأمن والدفاع يندرجان ضمن الأهداف المشتركة بين إيطاليا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن اللقاء شهد التوافق فى الرأى حول أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه البرلمانات، إلى جانب تبادل المعلومات والمعرفة حول القضايا المتعلقة بأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.

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