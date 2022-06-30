رئيس بولندا: قمة الناتو تمثل هزيمة لروسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس البولندى "أندجى دودا"، إن قادة حلف شمال الأطلسى (ناتو) اتخذوا خلال قمتهم الحالية عددا من القرارات الهامة ردا على التهديد من جانب روسيا ولتعزيز أمن الحلفاء، مشيرا إلى أن القمة تمثل هزيمة لروسيا.





وأضاف دودا، فى تصريحات للصحفيين فى ختام قمة الناتو المنعقدة فى العاصمة الإسبانية (مدريد) ونقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ القرارات بروح الوحدة والتضامن والتفاهم تجاه دول الجناح الشرقى، مشيرا إلى أنه بناء على طلب الوفد البولندى، تعهد حلف الناتو بمساعدة الدول التى تدعم أوكرانيا. وحول دعوة الناتو فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف، قال دودا إن ذلك يعد تعزيزا مهما للغاية لحلف الناتو، وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بنا من أوروبا.

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