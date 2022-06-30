«الناصريين المستقلين» بلبنان: ثورة 30 يونيو أسقطت محاولات الانحراف الدينى

جدة - نرمين السيد - أكدت حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) بلبنان أن ثورة 30 يونيو أسقطت محاولات الإنحراف بالبلاد باسم الدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، موجهة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والمصريين بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة.





وأوضحت الحركة، فى بيان اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعبها وجيشها هى الصخرة التى ترتكز عليها الأمة العربية فى الأزمات، مشيرا إلى أنها المثل والمثال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشارت إلى أن الإنجازات التى تحققت فى مصر على مستوى التنمية والتطوير بعد ثورة 30 يونيو تعد تجربة حقيقية على طريق استعادة مصر لدورها القومى عبر انجازاتها على الصعيد الوطنى الداخلى.