«الناصريين المستقلين» بلبنان: ثورة 30 يونيو أسقطت محاولات الانحراف الدينى

وأوضحت الحركة، فى بيان اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعبها وجيشها هى الصخرة التى ترتكز عليها الأمة العربية فى الأزمات، مشيرا إلى أنها المثل والمثال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأشارت إلى أن الإنجازات التى تحققت فى مصر على مستوى التنمية والتطوير بعد ثورة 30 يونيو تعد تجربة حقيقية على طريق استعادة مصر لدورها القومى عبر انجازاتها على الصعيد الوطنى الداخلى.
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