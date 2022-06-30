جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الإندونيسى عقب اجتماعه مع الرئيس الروسى فى موسكو، إنه نقل رسالة من الرئيس الأوكرانى زيلينسكى إلى الرئيس بوتين، دون أن يكشف عن محتواها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس. وأعرب الرئيس الإندونيسى عن استعداده للمساهمة فى تطبيع العلاقات بين موسكو وكييف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس إندونيسيا يسلم نظيره الروسى رسالة من زيلينسكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.