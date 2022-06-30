روسيا تدرس استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى بالى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عقب اجتماعه مع نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إن موسكو وجاكرتا تجريان محادثات بشأن استئناف محتمل للرحلات الجوية المباشرة إلى بالى من العاصمة الروسية.





وأضاف بوتين، بحسب وكالة الانباء الروسية (تاس)، أن "إمكانية استئناف الرحلات المباشرة من موسكو إلى جزيرة بالى، قيد الدراسة". وأشار الرئيس الروسى إلى أنه تم بحث خلال المحادثات مجالات هامة من التعاون، مثل التبادلات الإنسانية والثقافية والسياحية والتعليمية. وأضاف "سيتم تسهيل ذلك، على وجه الخصوص، من خلال تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا على سفرالمواطنين، وكذلك النظام الحالى بدون تأشيرة". وأوضح أن هناك مجال آخر واعد للتعاون الإنسانى يتمثل فى توسيع الحوار بين الأقاليم وبين الأديان، "مع الأخذ فى الاعتبارحقيقة أن إندونيسيا هى أكبر دولة إسلامية فى العالم من حيث عدد السكان". ولفت بوتين إلى أن وفدا من المناطق المسلمة فى روسيا زار جاكرتا للمرة الأولى فى التاريخ.

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