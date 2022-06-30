قصة ايلدن رينج عربي ELDEN RING نظرة على تاريخ أراضي elder ring بين عصر الآلهة

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عمر شويل - جدة قصة ايلدن رينج عربي ELDEN RING تطوي الراوية بين يديها النحيفتين – كلا الزوجين – وتتحدث. “لقد حدث ذلك منذ زمن بعيد. لكن عندما أتذكر ، أرى ذلك صحيحًا “. هكذا تبدأ حكاية التحطيم ، حرب مدمرة بين أطفال ماريكا ، أنصاف الآلهة من الأراضي الواقعة بين عصر الآلهة.

ذات ليلة قاتمة في أعماق الشتاء ، سرق قطيع من القتلة المجهولين عبر الأراضي الواقعة بين عصر الآلهة. في هجوم جماعي ، قضى هذا العهد البغيض على حياة العديد من أقارب الله-الملكة في جميع أنحاء الإمبراطورية ، وكان عددهم كبيرًا جدًا ومبعثرًا جدًا بحيث يتعذر على حمايتها الإلهية إنقاذها. كانت أهداف القتلة متعددة الجوانب ، ولكن لم يكن أي منها خسارة مدمرة للملكة الخالدة elder ring مثل خسارة جودوين الذهبية. بعد وفاته ، تحطم خاتم إلدن ELDEN RING بطريقة ما ، وانفصل نظام العالم عنه.

قصة ايلدن رينج عربي ELDEN RING

ومن هذه الفوضى جاءت الحرب. حرب مفتوحة مريرة ، بين الدم والأقارب. قسّم الصراع إمبراطورية واسعة ومزدهرة إلى شظايا هشة. لا يمكن لأي طرف أن يجد ما يكفي من الشراء للحفاظ على نصر حاسم ، حتى عندما تغذيها قوة طلسم عظيم.

أوضحت معركة الجنرال رادان ضد مالينيا سيفريد أنه لا القوة ولا المهارة وحدها ستكونان كافيتين للسيطرة على كامل الأراضي التي توحدت ماريكا. وهكذا ، لم تعد الأراضي الواقعة بين أيدي حرب مفتوحة ، بل أصبحت عالقة في مأزق غير مستقر يبدو أنه من المستحيل حله. “ما لم يكن بالطبع” ، هكذا قالت الراوية ، ابتسامة خجولة على شفتيها ، “يجب أن تأخذ التاج؟”

أساطير المصممة بعناية لجورج آر.مارتن والعالم الذي أنشأه FromSoftware لايلدن رينج

تعمق في الأساطير المصممة بعناية لجورج آر.مارتن – مؤلف سلسلة الخيال الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز ، أغنية الجليد والنار – والعالم الذي أنشأه FromSoftware استنادًا إلى عمله في هذا العرض الترويجي الجديد المتاح هنا. بعد أن انتقلت إلى عصور طويلة ، ستعيش مجددًا الحرب المحطمة ، وهي حرب جلبت الظلام إلى الأراضي الواقعة بين عصر الآلهة ، والتي بدأها جوع أنصاف الآلهة إلى السلطة.

ستقاتل جنبًا إلى جنب مع الجنرال رادان ومالينيا ذا سيفريد ، لكن حتى هذين المحاربين اللذين لا يهزمان لن يستطيعا توحيد عالم محطم إلى هذا الحد. لم يتبق سوى أمل واحد: الأمل في أن ينهض لورد إلدن جديد ويرفع حجاب الظلال الذي سقط على منطقة ماريكا.

الأراضي الواقعة بين عصر الآلهة في ELDEN RING

الانتظار قد انتهى تقريبا. ستغامر قريبًا بالدخول إلى “الأراضي الواقعة بين عصر الآلهة” وتسعى جاهدًا لتصبح سيدها الأكبر. قف على أهبة الاستعداد ، ملطخًا ، واستعد للمطالبة بما وعدك به المصير. تتوفر ELDEN RING للطلبات المسبقة الآن وتم إطلاقها في 25 فبراير 2022 لأجهزة PlayStation 5 و PlayStation 4 و Xbox Series X | S و Xbox One والكمبيوتر الشخصي عبر STEAM. تقدم اللعبة ترقية مجانية إلى PS5 للاعبين الذين يشترون إصدار PS4 وتدعم Smart Delivery لـ Xbox ، مما يسمح للاعبين باللعب على كل من Xbox One و Xbox Series X | S مع عملية شراء واحدة.

حدث ذلك منذ زمن بعيد. لكن عندما أتذكر ، أرى ذلك صحيحًا. في ليلة ضباب شتوي. سرقت رون الموت وبدأت أنصاف الآلهة في السقوط ، بدءًا من Godwyn the Golden. كانت الملكة ماريكا على حافة الهاوية وذلك الانهيار.

حرب لم تجلب إلا الظلام. تم كسر خاتم الدن ولكن من قبل من؟ و لماذا؟ ما الذي يمكن أن يأمل أنصاف الآلهة في الفوز به من خلال القتال؟ فاتح النجوم الجنرال رادان. ونصل ميكيلا مالينيا المقطوع. كان هذان الشخصان الأقوى على قيد الحياة ، وكانا متورطين في القتال. ولكن لن يكون هناك منتصر. وهكذا ، نحن نعيش في عالم ممزق مليء بالقتال. في انتظار وصول مخلص. ما لم يكن عليك أن تأخذ التاج بالطبع؟

هذه هي قصة ايلدن رينج عربي ELDEN RING والتي علي أساسها تم اختراع لعبة elder ring الجبارة حيث تحقق الآن نجاح باهر في جميع أنحاء العالم مع تزايد مستمر في أعداد طلبها