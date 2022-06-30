الان الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 من خلال منصة نظام نور

من المرشح أن تقوم وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال نظام نور التعليمية وأيضا منصة مدرستي وئلك يكوم اليوم الخميس الذي يوافق يوم 30 من شهر يونيو للعام الميلادي 2022، ومن المعروف أن بعد نشر النتائج سوف تشهد منصة نور الإلكترونية بالضغط الشديد من الطلاب الذي لديهم الرغبة أن يحصلوا على النتائج باستخدام رقم الهوية وهذا بسبب أن قامت وزارة التعليم بالسعودية بتوفير إمكانية التعرف على نتائج الطلاب بعملية الدخول إلى منصة “مدرستي التعليمية” وأيضا الدخول إلى تطبيق توكلنا، وعن طريق مقالتنا اليوم سوف نتعرف بصورة مفصلة على الخطوات الصحيحة التي يجب أن نفعلها لكي نستطيع عن طريقها التعرف على نتئج الطلاب بصورة إلكترونية بدون مجهود الذهاب إلى المدارس.

منصة نظام نور للتعرف على نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية 1443

يستطيع كل طالب أن يطلع على نتيجته وذلك من خلال أن يقوم بتسجيل رقم الهوية وذلك في هذا العام الهجري 1443 من على منصة نظام نور وهذا يكون من حساب الطالب أو ولي الأمر وذلك يكون من خلال الخطوات الأتية:

نقوم بالدخول على منصة نظام نور.

نقوم باستخدام حساب الطالب أو حساب ولي الأمر.

ثم نقوم بالدخول باستخدام رقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولى الأمر وكلمة السر.

ثم نكتب رمز التحقق الذي يكون ظاهر في الصورة أمامك.

ثم نقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم نقوم باختيار الصف الدراسي الذي يوجد به الطالب.

ثم نقوم بالضغط بشكل مباشر على أيقونة البحث.

سنتوجه بشكل تلقائي إلى صفحة يوجد بها معلومات الطالب.

ثم نقوم بالنقر على خدمة نتيجة الطالب.

سوف يظهر نتيجة الطالب المراد معرفة نتيجته.

منصة مدرستي للتعرف على نتائج الطلاب في عام 1443 هجريا