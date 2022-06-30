طريقة تجديد البطاقة الوطنية البحرينية الذكية بطريقة إلكترونية

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عمر شويل - جدة شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية البحرينية إلكترونياً, وفرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص من تحديد وإصدار الهوية الوطنية الشخصة عبر البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة, ويحمل كل مواطن بحريني هوية وطنية بها التعريف الشخصي له, وقد يكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين يملكون الهوية الوطنية قد اقترب موعد تجديد بطاقتهم الشخصية ويبحثون عن شروط وطريقة تحديدها بطريقة إلكترونية.

شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية البحرينية إلكترونياً

إذا كنت من الأشخاص الذين يبحثون عن شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية البحرينية فسنقوم نحن عبر موقعنا ثقفني بتوضيح لك الشروط التي قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بوضعها من أجل إصدار المواطنين البحرينيين لهويتهم الوطنية.

أن يمتلك المتقدم سكن داخل البحرين, وأن يثبت محل هذا السكن. أن يكون المتقدم ممن يستثمرون داخل دولة البحرين. أن يكون المتقدم متزوج من بحرينية. أن يكون المتقدم يدرس داخل البحرين أو يعمل بها.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية البحرينية

وفر الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المعلومات خدمة إلكترونية يمكن عبرها أن تقوم بتجديد بطاقة الهوية الوطنية البحرينية.

الذهاب مباشرة إلي الموقع الرسمي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

الضغط على خدمة تجديد بطاقة الهوية.

الضغط علي خيار بعد ذلك أبدا الخدمة.

سيتم إظهار لك مجموعة من الخيارات التي ستقوم باختيار منها خيار الخدمات الشاملة لبطاقة الهوية, ومنها تقوم باختيار إضافة طلب.

يتم اختيار نوع الهوية المراد تجديدها.

يتم بعد ذلك بإدخال الرقم الشخصي لصاحب الطلب.

ثم الضغط على إضافة.

سيقوم الموقع بطلب منك مجموعة من البيانات التي يجب أن تقوم بكتابتها بطريقة دقيقة وصحيحة, وبعد الانتهاء منها يجب أن تقوم بمراجعتها مره أخري للتأكد من صحتها.

ثم الضغط علي مواصلة, لتقوم باتباع الخطوات التالية البسيطة لتتمكن من تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

رسوم تجديد بطاقة الهوية الوطنية البحرينية

هناك بعض الرسوم التي تم فرضها علي الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بتجديد الهوية الوطنية البحرينية الخاصة بهم, يتم دفع مبلغ دينارين بحرينيين من أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية البحرينية لمن هم أقل من ستين عاماً, والأكبر من ستين عاماً يقوموا بدفع دينار واحد.