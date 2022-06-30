أمين الناتو: مستعدون لأى أعباء تترتب على انضمام فنلندا والسويد للحلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:23 مساءً - أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، عن استعداد الحلف لأي أعباء تترتب على انضمام فنلندا والسويد للحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن فنلندا والسويد دولتان مستقلتان لهما الحرية في تقرير الانضمام إلى حلف الناتو، ونرحب بهما في تحالفنا ومستعدون لأي عواقب.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو : في الوقت ذاته، نظرا لما يحدث في أوكرانيا، يمكننا القول إن روسيا تركز على هذا الموضوع، وتصريحاتها بشأن الانضمام لا تغير الوضع كثيرا.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، إلى أن الحلف واثق من ضرورة منع صدام عسكري مباشر مع روسيا نتيجة الأزمة في أوكرانيا، لكنه مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، وهو ما ينطبق على فنلندا والسويد.