نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات في المقال التالي
نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022. موعد نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق استحوذ على اهتمام الطلاب وأوليائهم في الفترة الأخيرة خاصة بعد انتهاء الطلاب من اجتياز امتحاناتهم، أصبح الاستعلام على النتائج محطة اهتمامهم الأول، خاصة لأهمية هذه المرحلة التعليمية في مستقبلهم الدراسي والتعليمي، وفي الآن نفسه طمأن وزير التربية والتعليم العراقية الطلاب بأن نتيجتهم سوف تعلن قريبا، وأن نسبة النجاح مبشرة، وقد جمعنا لكم كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة التي من شأنها أن تخفف الضغط والتوتر عنكم.
نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022.
انتهى طلاب الصف الثالث من اجتياز امتحاناتهم والتي دامت سبعة أيام متوالية، وقد اجتازوا مادة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة التركمانية، مادة الفيزياء، مادة الكيمياء، الإنسان وصحته، اللغة الكردية والرياضيات، وفور انتهائهم بدأت عمليات التصحيح والمراجعة في كل مراكز التصحيح في كل محافظات العراق وفي تصريح قام به وكيل الوزارة عادل البصيصي صرح فيه بأن هناك سقفا زمنيا للإعلان نتائج الدور الاول للثالث المتوسط وهو في مدة تتراوح من 15 الى 20 يوماً، وفي أغلب الأحيان تكون قبل هذه المدة أو بعدها بيوم أو بيومين حسب ظروف عمليات الإصلاح وأكد من جهة أخرى أن الموعد الرسمي لإعلان موعد امتحانات الدور الثاني ستكون بعد إعلان نتائج الدور الأول.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022
وضعت وزارة التربية والتعليم رابطا مباشرة ومجانيا عبر موقعها الالكتروني، وذلك في إطار الجهود المبذولة، الولاية من فيروس كورونا وتجنب الاكتظاظ، إضافة إلى سرعة استعلام الطلاب لنتائجهم هذا إضافة لتحميلها، و للتعرف عن نتيجتك فعليك فقط اتباع الخطوات التالية:
- أولا عليك الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- ثانيا عليك الدخول الى موقع نتائجنا الالكتروني المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.
- ثالثا عليك النقر على خانة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الاول.
- رابعا عليك كتابة الرقم الامتحاني الخاص بك، والتأكيد من صحته
- خامسا قم بالضغط على أيقونة الحصول على النتيجة.
- سادسا بعد الحصول على نتيجتك، اضغط على زر تحميل وتنتظر ثواني لتحميلها.
- يتم تحميل ملف النتيجة بصيغة pdf.
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