الان رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية الزراعية الفندقية لعام 2022

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية جميع الطلاب في مرحلة الدبلومات ينتظرون نتائجهم لكي يتأكدوا أنهم قد اجتازوا هذه المرحلة وحصلوا فيها على درجات، ونتائج مرضية لهم، ولأولياء أمورهم وكانت بداية الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية لهذا العام 2022 كانت في يوم 28 من شهر مايو، وتم الانتهاء منها في تاريخ 9 من شهر يونيو.

الدبلومات الفنية تتميز بوجود الكثير من الطلاب المنضمين لها، ولجميع فروعها من دبلوم صناعة، ودبلوم تجارة، ودبلوم الزراعة.

وقد ظهرت الكثير من المواقع التي تساعد الطلاب في ظهور نتائجهم في هذه المرحلة، ويجب على الطالب الدخول والتسجيل على هذه المواقع حتى يتمكنوا من الحصول على درجاتهم بالتفصيل، ونتابع معكم تفاصيل كيفية الحصول على النتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب، وطالبات الدبلومات الفنية الحصول علي نتائجهم من خلال الموقع الرسمي التعليم الفني من خلال الموقع الأساسي.

بعدها يقوم الطالب باتباع بعض الخطوات البسيطة لكي يتمكن من الحصول على درجاته عن طريق الضغط علي كلمة الإستعلام عن النتائج الخاصة بالدبلومات الفنية.

في الخطوة التالية يقوم الطالب بتحديد القسم الخاص به مع تحديد المحافظة التابع لها.

بعدها تظهر أمامه قائمة يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به مثل رقم الجلوس والمدرسة التابع لها.

وفي الخطوة النهائية يقوم الطالب بالضغط علي كلمة الإستعلام عن النتيجة لتظهر جميع درجاته أمامه بعدها مباشرةً.

في حالة عدم قدرة الطالب على الدخول، والتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التربية، والتعليم للتعليم الفني فيجب عليه الذهاب الى المدرسة التابعة له في محافظته، والحصول على نتيجته بكل بساطة من خلال أخذ رقم الجلوس الخاص به وبطاقته الشخصية أيضاً.

موعد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

بعد أداء امتحانات الدبلومات الفنية الخاصة بالدور الأول، وظهور النتيجة لجميع الفرق، وجميع الدبلومات الأخرى حددت وزارة التربية، والتعليم الخاصة بالتعليم الفني موعد امتحانات الدور الثاني، والتي سوف تبدأ في تاريخ 30 يوليو وسوف تكون هذه الإمتحانات على مستوى الجمهورية، وبعدها بفترة زمنية محددة سوف يتم الإعلان عنها كذلك على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية، والتعليم للتعليم الفني المصري.