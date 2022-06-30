نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن تفاصيل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق 2022، وذلك حتى يتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم إلكترونيا بناء على الموقع المفعل من جانب الوزارة، فنجد أن الطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق قد قاموا بأداء امتحانات الدور الأول لجميع مواد العام الدراسي الحالي، وينتظر الطلاب في هذا التوقيت الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القادمة، وهي النتائج التي يتم رفعها على الإنترنت، وقد تم الإعلان عن تفاصيل كافة النتائج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتيجة الثالث المتوسط 2022 الدور الأول بجميع المحافظات
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يقوم الطلاب بالدخول علي الموقع المخصص للنتيجة والاستعلام عنها عقب ظهورها، حيث نجد أن أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بالطلاب قائمة في هذا التوقيت، ومن المفترض ظهور النتائج بعد انتهاء التصحيح خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد أكدت الوزارة أنه بناء على نسب النجاح التي جاءت هذا العام فنجد أن نسب النجاح قد جاءت على نحو مرتفع، حيث يمكن للطالب الدخول على الإنترنت وإدخال بياناته والحصول على نتيجة بسهولة، حيث أن هذه الطريقة وفرت الكثير من الوقت والجهد علي الطلاب وأولياء الأمور، فلا يضطر الطالب أن يقطع مسافات طويلة للذهاب إلى مدرسته لمعرفة النتيجة.
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022
وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص لكي يتم استخراج نتيجة الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة .
- أو من خلال اختيار الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.
- ثم يقوم الطالب باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة لتظهر النتيجة مباشرة.
- الضغط على أيقونة الحصول على النتيجة.
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