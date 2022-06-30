نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة من العامة لشرطة الشارقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استخراج تصريح للعمل لمدة اربع وعشرين ساعة في إمارة الشارقة, يوفر موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة خدمة إلكترونية مميز لكل المنشآت التي تريد أن تقوم بالعمل لمدة أربع وعشرين ساعة فقط ويرغبون في استخراج تصريح رسمي لذلك حتي لا يتعرضوا للمسألة القانونية, ويوفر موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي توفر علي الأشخاص الكثير من الوقت والجهد ومنها أن تقوم المنشآت بالتقدم بطلب للحصول علي تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة.

خطوات الحصول على تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة من شرطة إمارة الشارقة

يتم اتباع عدد من الخطوات الإلكتروني التي من خلالها يمكن للمنشآت أن تقوم بالتسجيل للحصول علي تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة لإنجاز بعض المهام في أعمالهم, ولابد أن تحصل المنشأة علي هذا التصريح حتي لا تتعرض للمسألة القانونية.

يتم الدخول علي موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

يتم اختيار أيقونة الخدمات ومنها يتم اختيار الخدمات العامة, لتقوم باختيار منها خدمة تصريح عمل لمدة 24 وساعة.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والتي يريدها الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة الشارقة.

سيقوم الموقع بإرسال لك رابط لتقوم بدفع رسوم الحصول على هذه الخدمة.

بعد أن تقوم بدفع رسوم الحصول علي تصريح العمل لمدة أربع وعشرين ساعة سيقوم الموقع بإرسال لك بريد إلكتروني به التصريح بجانب وجود إشعار لدي الدائرة التنمية الاقتصادية بالموافقة الشرطية.

رسوم الحصول علي تصريح العمل لمدة أربع وعشرين ساعة في إمارة الشارقة

هناك رسوم تقوم المنشأة بدفعها إلي القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الرابط الإلكتروني الذي يقوم الموقع بإرساله لك لتتمكن من الحصول علي تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة, حيث يتم دفع مبلغ ألف درهم إماراتي مقابل الحصول على هذه الخدمة.

الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح عمل لمدة أربع وعشرين ساعة في إمارة الشارقة