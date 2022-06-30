ترودو: كندا ترسل مزيدا من القوات والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الخميس، إن كندا سترسل مزيدا من القوات إلى لاتفيا كجزء من تعهدها بتحديث وتعزيز مجموعة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو) التى تقودها هناك.





وتتألف مجموعة حلف شمال الأطلسى التى تقودها كندا من حوالى 2000 جندى، من بينهم 700 كندى، وهى واحدة من ثمانى وحدات من هذا القبيل مقرها فى أوروبا الشرقية مصممة لردع أى عمل روسى والدفاع عنه.

ووقعت كندا اتفاقا على هامش قمة الناتو الرئيسية، أمس الأربعاء، لترقية المجموعة القتالية إلى لواء، مما يستلزم إضافة المزيد من القوات والمعدات لتعزيز قدرتها على القتال.

لكن بينما قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند - فى ذلك الوقت إنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت كندا ستنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة، أعلن ترودو خلال مؤتمر صحفى إلتزام بلاده بإرسال القوات. لكن رئيس الوزراء لم يذكر العدد المتوقع.

وتوج حضور ترودو فى قمة الناتو، برحلة استغرقت تسعة أيام شملت توقفات سابقة فى رواندا وألمانيا لاجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث ومجموعة السبع، وركزت بشدة على حرب روسيا فى أوكرانيا.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعلن رئيس الوزراء اليوم عن مزيد من المعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن كندا فى المراحل الأخيرة من المحادثات لتزويد أوكرانيا بما يصل إلى 39 مركبة دعم قتالى مدرعة لمساعدتها فى محاربة روسيا.

كما تعهد بإعطاء أوكرانيا ست كاميرات بدون طيار كندية الصنع، لتكمل ما يقرب من 50 كاميرا تم إرسالها فى وقت سابق من هذا العام.

وقال ترودو إن قرار حكومته إرسال كاميرات الطائرات بدون طيار والمركبات القتالية المدرعة استند إلى محادثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ووزراء حكومته الذين طلبوا هذه الأنواع من المعدات العسكرية.

وأضاف "هذه الكاميرات الاستثنائية التى صنعت فى كندا والتى تستخدم الطائرات بدون طيار كانت مفيدة بشكل كبير فى حماية الأوكرانيين وصد الغزو الروسى غير القانونى". "المركبات المدرعة الخفيفة التى سنرسلها ستكون فعالة للغاية أيضا."

ويعتبر شراء المعدات المخطط له يعنى أن كندا على الطريق الصحيح لإنفاق 500 مليون دولار المخصصة فى ميزانية 2022 للدعم العسكرى لأوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء أن مركزا جديدا للتميز فى مجال تغير المناخ والأمن التابع لحلف الناتو سيكون موجودا فى مونتريال، وأن كندا تخطط لاستضافة مكتب أمريكا الشمالية لشبكة من مراكز الابتكار التابعة لحلف الناتو تسمى مسرع الابتكار الدفاعى لشمال الأطلسى ( ديانا).