العالم اليوم - الرئيس الأميركي: علينا بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الأميركي: علينا بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يونيو 2022 07:18 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إنه أبلغ نظيره التركي رجب طيب أرودغان، بأن واشنطن يجب أن تبيع مقاتلات من طراز "إف-16" لتركيا، لكن تنفيذ ذلك يحتاج لموافقة من الكونغرس.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في مدريد أنه يعتقد أن الكونغرس سيوافق على صفقة بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.

وأكتوبر الماضي، حث مشرعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن على عدم بيع طائرات "إف-16" المقاتلة لتركيا وعبروا عن ثقتهم بأن الكونجرس سيعرقل الصفقة.

كما طالبت تركيا سابقاً بشراء أكثر من 100 طائرة من طراز "إف-35"، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك، بسبب شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي.

وفي 2019، تسلمت أنقرة دفعات من منظومة إس 400، رغم مطالبات من واشنطن والدول الغربية بالتخلي عنها؛ كون أنظمة الرادار الخاصة بالمنظومة الروسية يمكنها تسجيل بيانات المقاتلات الأميركية ومن ثم حصول روسيا عليها.