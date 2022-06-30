الناتو: بوتين ارتكب خطأ كبيرا فى التقليل من شأن أوكرانيا والحلف

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج - فى تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أن "بوتين ارتكب خطأ كبيرا.. لقد استخف تماما بقوة القوات المسلحة الأوكرانية وشجاعة القيادة والشعب الأوكرانى، كما قلل من أهمية وحدة حلف شمال الأطلسى وشركائه فى تقديم الدعم لأوكرانيا".
وأشار ستولتنبرج إلى أن بوتين فشل فى تحقيق أهدافه المتعلقة بإضعاف حلف الناتو، قائلا إن "أحد أهداف بوتين الرئيسية فى بداية هذه الحرب أنه يريد تقليل كثافة الناتو حيث اقترح بالفعل التوقيع على اتفاقية لعدم توسيع الحلف، إلا أن ما يحصل عليه الآن هو المزيد من الناتو وعضوين جديدين به، بما فى ذلك فنلندا التى لديها حدود مع روسيا ، مما يضاعف حدود الناتو مع روسيا".
وأوضح ستولتنبرج أن "ما يفعله بوتين فى أوكرانيا يعد انتهاكا وحشيا للقانون الدولى.. إنها حرب أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وخسائر فادحة".
وقال ستولتنبرج إن الإنجازات التى تحققت فى قمة الناتو المنعقدة فى العاصمة الإسبانية مدريد تعد انتصارا للتحالف العسكرى، مشيرا إلى أننا سنزيد من تواجدنا فى الجانب الشرقى من التحالف.
وأكد ستولتنبرج أن هذا هو الردع والغرض منه منع الصراع، وهذا بالضبط ما فعله حلف الناتو لأكثر من 70 عاما من منع الصراع والحفاظ على السلام.
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