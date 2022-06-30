رئيس وزراء إسبانيا: الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مستمرة لفترة أطول من المتوقع

جدة - نرمين السيد - وأضاف سانشيز - فى تصريحات، فى ختام قمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" المنعقدة فى العاصمة الإسبانية مدريد نقلتها قناة "إيه بى سى" الأمريكية - أن الحلفاء أعربوا جميعًا عن رغبتهم فى رؤية محادثات سلام، إلا أنه يجب أن تكون أوكرانيا هى التى تقرر مستقبلها.

وأشار سانشيز إلى أن أوكرانيا تتمتع بالدعم الكامل من الحلفاء حتى مغادرة آخر جندى روسى من أراضيها.