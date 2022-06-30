السعودية تعلن حزمة مشاريع تنموية ودعم لليمن بقيمة 600 مليون دولار

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسى بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمى فى مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع - وفقًا لقناة اليمن الفضائية - حيث نقل الأمير خالد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى وأعضاء المجلس، وتمنياتهما للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام.
وأعلنت المملكة، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعًا تنمويًا فى 6 قطاعات وهى: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار أمريكى لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمنى الشقيق ورفع معاناته، وذلك نطلاقًا من الحرص على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية فى النهوض باليمن سياسيًا واقتصاديًا
كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع فى اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسى شامل.
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