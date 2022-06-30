بايدن: قمة الناتو الحالية ”تاريخية”.. وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:22 مساءً - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الحالية بالـ"تاريخية".

وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو المنعقدة في العاصمة الإسبانية (مدريد) - إن "هذه القمة كانت حول تعزيز تحالفنا ومواجهة تحديات عالمنا كما هو اليوم والتهديدات التي سنواجهها في المستقبل".



وأردف بايدن قائلا إن "آخر مرة صاغ فيها الناتو بيان مهمة جديدا كان منذ 12 عاما.. في ذلك الوقت، تم وصف روسيا بأنها تعد شريكا، ولم يذكر الصين حتى، لقد تغير العالم كثيرا منذ ذلك الحين. وحلف الناتو يتغير كذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه القمة، قمنا بحشد تحالفاتنا لمواجهة كل من التهديدات المباشرة لروسيا التي تفرضها على أوروبا والتحديات المنهجية التي تفرضها الصين على نظام عالمي قائم على القواعد".



وأشار بايدن إلى أنه تم دعوة عضوين جديدين للانضمام إلى حلف الناتو حيث وصفه ب"العمل التاريخي"، موضحا أن فنلندا والسويد اختارتا الانضمام للحلف.

وأكد بايدن أنه سيتم الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو.