واشنطن بوست: معارضو الإجهاض يسعون لملاحقة الساعين لإجرائه عبر الولايات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:22 مساءً - قالت صحيفة واشنطن بوست إن العديد من الجماعات المعارضة للإجهاض فى أمريكا وحلفائهم فى المجالس التشريعية للولايات التى يقودها الجمهوريين يطرحون خططا لمنع الأشخاص فى الولايات التى يحظر فيها الإجهاض من السعى للحصول على هذا الإجراء فى أماكن أخرى، بحسب ما ذكر أشخاص مطلعين على المناقشات.

وأوضحت الصحيفة أن الفكرة اكتسبت زخما فى بعض أركان الحركة المعارضة للإجهاض فى الأيام التى أعقبت قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء سابقتها التاريخية التى سمحت فيها بحق الإجهاض على المستوى الفيدرالى الأمريكى، مما أسفر عن منع الإجراء فى كثير من مناطق الجنوب الشرقى والغرب الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن منظمة "مجتمع توماس مور" القانونية المحافظة تصيغ نموذج تشريع لمشرّعى الولايات الذين سيسمحون لمواطنيهم بمقاضاة أى شخص يساعد مقيم بالولاية التى تحظر الإجهاض من إنهاء الحمل خارج تلك الولاية. وتردد اللغة المصاغ بها التشريع المقترح نفس الإستراتيجية القانونية التى تم استخدامها فى قرار حظر الإجهاض بولاية تكساس الذى تم سنه العام الماضى، والذى مكن الأفراد من تطبيق القانون من خلال رفع الدعاوى المدنية.