داخلية النمسا: تخفيف أعباء نظام اللجوء يتطلب تكثيف محاربة الإتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - ولفت الوزير - فى تصريحات اليوم، بمناسبة يوم البلديات فى النمسا - إلى ضرورة توفير حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى وفرض ضوابط مكثفة على هذه الحدود لمنع استغلال المهربين للاجئين، مشيدًا بدور المحليات فى تدبير السكن ورعاية الأطفال للأشخاص النازحين من أوكرانيا.

ونوه الوزير باتخاذ إجراءات متسقة ضد مجرمى الإنترنت، موضحًا أن الجريمة الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.

وأعرب وزير الداخلية، عن تفاؤله بأن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية فى المكتب الاتحادى للشرطة الجنائية قادرة على جعل الجرائم الإلكترونية المتزايدة تحت السيطرة.