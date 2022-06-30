أوبك+ تتعهد بزيادة إنتاج النفط فى أغسطس

جدة - نرمين السيد - قرر وزراء النفط والطاقة فى تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين مجموعة "أوبك+"، الإبقاء على الزيادة الإنتاجية الشهرية المخططة لشهر أغسطس المقبل، عند 648 ألف برميل يوميا.





وقال البيان الختامى للاجتماع الوزارى الثلاثين لـ"أوبك+" - الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى، وإلكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى - إنه بالنظر إلى أساسيات سوق النفط الحالية والإجماع على توقعاتها اتفقت منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك على إعادة التأكيد على قرارات زيادات الانتاج السابقة. وأضاف البيان أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزارى الحادى والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء فى أوبك فى 3 أغسطس المقبل.

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