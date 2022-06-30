نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ارتفاع عدد وفيات حادث ميناء العقبة⁩ إلى 13 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 30 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج : - ارتفعت أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمّان، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وقال الشبول ، الثلاثاء، إن 130 شخصا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرا إلى أنه "جرى تطهير مكان الحادثة".

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يتابعان حيثيّات حادثة العقبة منذ بدايتها.

الشبول، أوضح أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لا يزال في محافظة العقبة لمتابعة حيثيات الحادثة، فيما بدأ وزير الداخلية مازن الفراية على رأس فريق مكلف بالتحقيق في الحادثة.

"العقبة أصبحت خالية تماما من الغاز المتسرب"، وفق الناطق الرسمي، مشيرا إلى أن الحياة عادت لطبيعتها وعادة حركة الملاحة والعمل في الموانئ باستثناء رصيف رقم (4) الذي وقع فيه الحادثة، لإتاحة المجال للتأكد من سلامته بشكل نهائي.