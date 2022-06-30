نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر النيابة العامة تباشر التحقيق بحادث العقبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 30 يونيو 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- قال أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه إن النيابة العامة تحركت يوم أمس فور علمها بوقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها.

وأضاف في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن نائب عام معان ورئيس محكمة بداية العقبة واثنين من المدعين العامين، توجها يوم أمس منذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أنه جرى تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13، وجرى نقلهم إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج، وتسليم سبعة من الجثامين لذويهم، ونقل خمسة آخرين من جنسيات أجنبية إلى عمان، وجثمان إلى إربد؛ موطن أحد المتوفين.

وبين أن المدعي العام تحرك إلى مكان وقوع الحادث أمس إلا أنه تعذر الوصول إلى موقع الحادث بسبب الإجراءات التي فرضت من قبل السلطات المختصة لتطهير المنطقة.

وأكد أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح هذا اليوم برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة جميع ملابسات الحادث.