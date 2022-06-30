نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الأضحى المبارك 2022 وتفاصيل إجازة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 2022 هو من أكثر الأسئلة شيوعًا في أذهان الكثير من الناس في الوقت الحالي، حيث أننا على بعد أيام قليلة فقط من احتفال المسلمين بالعيد الثاني، وهو عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هذا العام، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل حول مواعيد الأضحى، ووقفة عرفة، والإجازات وبيان المواعيد الرسمية التي تنطبق على عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى

في الآونة الأخيرة، يبحث الكثير من الناس عن موعد عيد الأضحى 2022، والذي يطلق عليه الكثير من الناس، سواء الصغار أو الكبار باسم العيد الكبير، وهو ثاني أعياد المسلمين، ولكنه يرتبط بشعائر حج للمسلمين، حيث يرغب الكثير من الناس في أداء هذا الواجب، والوقوف على جبل عرفات، ونيل مكافآت عظيمة من الله، والتقرب لله من خلال طقوس الحج.

من ناحية أخرى، في الإمارات والسعودية ومصر والدول العربية، هناك أيضًا العديد من الأشخاص الذين ينتظرون موعد عيد الأضحى ويتابعون الأيام المتبقية من العطلة، من أجل معرفة مواعيد عيد الأضحى 2022 في الدول العربية، يعمل باحثون فلكيون وعلماء محترفون على استكشاف القمر الجديد لشهر ذي الحجة عام 1443 من التقويم الإسلامي ثم إعلان عيد الأضحى.

تحري هلال ذي الحجة 1443

يتم تحري رؤية هلال ذي الحجة الجديد يوم الأربعاء الموافق 29 ذو القعدة 1443، بعد رؤية هلال ذي الحجة الجديد ومعرفة الإمارات والسعودية ومصر والدول العربية، تم إعلان أول أيام عيد الأضحى 2022.

يبدأ عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية ومختلف الدول العربية والإسلامية يوم السبت 9 يوليو 2022م، الموافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، وقد أفادت مصادر في جمهورية مصر العربية، أن وقفة عرفة ستكون يوم الجمعة 9 ذي الحجة، الموافق 8 يوليو، ويستمر العيد حتى يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة، الموافق 12 يوليو 2022.

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إجازات عيد الأضحى 2022

تختلف إجازات عيد الأضحى 2022 في المملكة العربية السعودية حسب قطاع العمل، وينص نظام العمل الموحد في المملكة على إجازة عيد الأضحى للموظفين والعاملين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

القطاع الحكومي: تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 لموظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية في 4 يوليو 2022 وتنتهي في آخر يوم من أيام التشريق، آخر أيام عيد الأضحى.

القطاع الخاص: تبدأ إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين في القطاع الخاص في السعودية بداية بيوم عرفة، وتنتهي في آخر يوم من يوم التشريق وهو آخر أيام عيد الاضحى.

البنوك: تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك لبنك المملكة يوم الأربعاء 6 يوليو وتستمر حتى يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 م.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر

من أحب الأعمال التي يحب المسلمين القيام بها، هي الذهاب لصلاة العيد، من خلال التواجد في المساجد والساحات، ويبدأ المسلم القيام بترديد التكبير والتهليل منذ فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، ولكن سوف يتم تحديد الساعة التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر بالتحديد خلال الأيام القليلة القادمة.

سيتم إضافة مواعيد صلاة العيد في مصر هنا قريباً

اعتاد المسلمون عقب أداء الصلاة العودة إلى منازلهم، وتناول الفطور، والذي يكون من اللحوم الخاصة بالأضحية، من خلال الوجبة المشهورة في هذه المناسبة، وهي الفتة باللحمة والخبز والأرز، وتبادل الزيارات والتهاني بين الأهل والأصدقاء.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تحدثنا فيه عن موعد عيد الاضحى، وقدمنا لكم مجموعة من المعلومات التي يبحث عنها كل مسلم، ونتمنى أن يكون عيد سعيد على كل القراء الأعزاء، وأن يتقبل الله صيامكم وقيامكم.