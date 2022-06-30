نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع fany.emis.gov.e للكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر للعام الدراسي 2021/2022م برقم الجلوس فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية في مصر للعام الدراسي 2021/2022م. نتيجة الدبلومات الفنية في مصر تعد أحد أهم ما يشغل قطاع كبير من الناس بمصر خاصة أولئك الطلاب الملتحقين بالمدارس الفنية مثل مدارس الثانوي الفندقي و الثانوي الصناعي الثانوي التجاري وأولياء أمورهم حيث يتزايد البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر مؤشرات محركات البحث خاصة بعد ما تم الاعلان عن إصدارها واعتماد إعلانها فى خلال الساعات القادمة. ومن خلال الفقرات التالية نستعرض لحضراتكم الخطوات التي من خلالها يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية في مصر للعام الدراسي 2021/2022م.

نتيجة الدبلومات الفنية في مصر للعام الدراسي 2021/2022م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة التعليم الدبلومات الفنية في مصر من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الفنى وذلك بعدما تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق امتحانات الطلاب وذلك بعدما قاموا بأداء الأمتحانات في لجان مدرسية مؤمنة، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الحرص على أبنائها الطلاب من خلال تحويل المعاملات الممكنة إلى النظام الإلكتروني والتقنيات الحديث فلا حاجة لتكبد عناء الذهاب إلى المدارس لمعرفة النتيجة.

طريقة معرفة نتيجة الدبلومات الفنية في مصر

تيسيراُ من الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور فقط وفرت رابط خاص للطلاب لمعرفة نتائج دبلومات التعليم الفنى من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول على بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتيجة.

اختر نوع الدبلوم المراد الاستعلام عنه سواء تجاري أو فندقي أو صناعي.

ادخل المعلومات المطلوبة واحرص على أن تكون دقيقة وسليمة.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته في المكان المخصص لذلك.

اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته في المكان المخصص لذلك. الضغط على عرض النتيجة.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن صدور النتيجة خلال شهر يونيو الجاري لذا من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في مصر خلال الساعات القادمة وفقا لما تم اعلانه. لذا إذا كنت تريد الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية في مصر ليس عليك سوى الدخول إلى بوابة التعليم الفني واتباع الخطوات التى اشرنا اليها سابقا وستتمكن من معرفة النتيجة فور إعلانها

مواعيد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 دور اول

مواعيد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية يتزايد من اجلها عمليات بحث جوجل الى حد كبير وذلك من اجل الحصول على تلك النتائج التي بامكانكم استخراجها والاستعلام عليها اون لاين وذلك من خلال موقع بوابة التعليم الفني المفعل خصيصاً للاجراء الاستعلام عن نتائج الطلاب فى كل المحافظات المصرية وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات