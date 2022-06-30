نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقفة عرفات 1443 وفضل صيام يوم عرفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وقفة عرفات يشغل بال كل المسلمين هذه الفترة، بسبب اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، إن الوقوف بجبل عرفات من أعظم شعائر الحج وأكثرها روحانية، فهي من أفضل أوقات العبادة والطاعة لما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن كثير من الناس يحجون إلى بيت الله الحرام، ويتفاخر الله بهم أمام الملائكة، هذا هو اليوم الذي يدعو الناس فيه الله يعتقهم من نيران جهنم، وصوم غير الحجاج يعد كفارة عن العام السابق والتالي.

موعد وقفة عرفات

سيحتفل الشعب الإسلامي قريباً بقدوم موعد وقفة عرفات وموسم الحج، ويعد الوقوف على جبل عرفات ركناً هاماً منه، إضافة إلى أن يوم عرفة 2022 المنتظر، سوف يأتي يوم الثلاثاء المقبل، وهو يوافق يوم الجمعة 8 يوليو، وهو موعد تم تحديده حسب تصريحات مراكز فلكية، وسيتم تأكيد أو نفي هذا، بعد رؤية الهلال في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

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موعد وقفة عيد الاضحي 2022

عيد الأضحى العظيم، ينتظره كل المسلمين في كل مكان من أنحاء العالم، في مصر وفي العديد من المدن الإسلامية، وهو يتميز بالعديد من الأوامر الروحية الدينية، والتي تمنحه مكانة مهمة في قلوب المسلمين.

من يريد أن يعرف موعد وقفة عيد الاضحي 2022 المتوقع فلكيًا أن يكون الجمعة 8 يوليو، لذا فإن السبت 9 يوليو وهو أول أيام عيد الأضحى في السعودية ومصر وجميع الدول في العالم الإسلامي.

يرغب المسلمون في جميع أنحاء العالم في معرفة موعد وقفة عرفات، وهو يوافق كل عام اليوم التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة، والذي أعلنته المملكة العربية السعودية، وتعتبر المملكة بمثابة السلطة التي تقرر بدء مناسك الحج، سواء للحجاج الذين يتوقون لمشاهدة يوم عرفات، وللذين يرغبون في أداء مناسك الحج.

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حكم صيام يوم عرفة

يعتبر صيام يوم عرفة من أهم الشعائر الدينية التي يحرص الناس في العالم الإسلامي على أدائها، رغم وجود جدل بين معظم السنة والشيعة حول إمكانية صيام الحجاج، لكن اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لما وقف بعرفات أفطر ونهى عن صيام يوم عرفات صلى الله عليه وسلم، أما عن كل مسلم لم يتمكن من القيام بشعيرة الحج، فإنهم يعرفون أهمية وقيمة صيام يوم عرفة، فصيام هذا اليوم يعادل صوم السنة.

فضل صيام يوم عرفة

تتفق جماهير المسلمين من جميع الطوائف على أن صيام يوم عرفات واجب على غير الحجاج، وعن فضل صيام يوم عرفة نوضح ذلك في النقاط الآتية:

يكفر صيام يوم عرفة عن العام السابق والسنة التالية، وهو من أيام التي يعتق فيها العباد من النار.

يقال أنه اليوم الذي يتم فيه الله الإسلام، وهو تجسيد لأعظم ركن من أركان الحج، باعتباره أحد أيام شهر الحج.

هو أيضًا من الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.

أفضل الدعاء يكون في يوم عرفات، حيث يجاب فيه الدعاء.

الله يفتخر بالحجاج الواقفين في جبل عرفات، ويباهي بهم الملائكة وأهل السماء.

يعتبر يوم عرفة عيدًا للمسلمين، ووفقًا لما ورد في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي تحدثنا فيه عن موعد وقفة عرفات، تحدثنا فيه عن حكم الصيام في هذا اليوم، وفضل صيام يوم عرفات، نتمنى لكل القراء الأعزاء عيد أضحى سعيد.