عاجل- بايدن: سنستمر فى دعم أوكرانيا.. والحرب لن تنتهى بنصر روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى ختام قمة الناتو بمدريد، إننا نعمل على حشد قدرات العالم لدعم أوكرانيا من خلال زيادة المساعدات العسكرية، مضيفا أن واشنطن ستقدم دعما إضافيا إلى كييف بقيمة 800 مليون دولار.

وتابع "سنستمر فى دعم أوكرانيا مهما تطلب ذلك من وقت"، مضيفا أن الحرب فى كييف لن تنتهى بنصر روسيا بل ستدفع ثمنا باهظا لحربها فى أوكرانيا.

وفيما يخص حلف الناتو، قال بايدن، إن" دول الحلف عززت الروابط بينها بعد أزمة أوكرانيا"، مضيفا أن "استراتيجية الحلف الجديدة تستجيب للمتغيرات العالمية وتهديدات روسيا والصين".

كما أكد أنه يتم العمل على نشر المزيد من القوات فى الدول الأوروبية الأعضاء فى الناتو، مشيرا إلى أن هناك عدة دول أيضا قدمت تعهدات بزيادة الإنفاق الدفاعى لمواجهة التحديات، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن قمة مدريد كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضى، واستمرت ثلاثة أيام تطرقت خلالها لمحاور أساسية أبرزها دعم أوكرانيا والتصدى للتهديد الذى تشكله روسيا على الأمن الأوروبى، وإطلاق المفهوم الاستراتيجى الجديد للحلف للعقد المقبل.